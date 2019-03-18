Baba yüreği

ANTALYA Kemer'de 24 Ocak'ta hortumda kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın bulunamamasına üzülen 65 yaşındaki emekli öğretmen, Balıkesir'den Kemer'e gelerek Ağva Deresi'nde aramalara başladı. Balıkesir İvrindi ilçesinde Küçükyenice köyünde oturan İsmail Turhan, kendisinin de kız evladı olduğunu belirterek, Buse'yi bulmak için emekli ikramiyesinin yarısıyla arazi aracı aldığını, ağlayarak Ağva'ya geldiğini söyledi. Turhan, genç kızın bulunamamasının sebebinin aranan yerde olmaması olduğunu kaydederek, "Ben matematikçiyim. Hortum döndürüyor, merkezkaç kuvveti yapıyor, arabada kemer de takılı olmadığı için büyük bir ihtimalle onu fırlattı. Bakılmamış yerlere bakacağım" diye konuştu.





5 ayrı spor dalında lisansı bulunduğunu ve lisanslı dalgıç olduğunu söyleyen İsmail Turhan, "İyilik için, hayır için Buse kızımızı annesi, babası, ailesi ile kavuşturmak için geldim. Evelallah bulacağımıza da inanıyorum. Ben ümidimi kolay yitirmem, kolay pes etmem" dedi.