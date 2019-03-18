18 Mart 1915 Türk ordusu Çanakkale'de İtilaf Devletleri'ni yenerek büyük bir destan yazdı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında vatandaşlar Çanakkale Zaferi'yle ilgili detayları araştırıyor. Merak edilen soruların başında Çanakkale Şehitleri Abidesi hangi tarihte ziyarete açılmıştır sorusu yer alıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ABİDESİ HANGİ TARİHTE ZİYARETE AÇILMIŞTIR?

Çanakkale Şehitleri Abidesi, Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen askerlerin anısına yapılmıştır. Dört ayak ve bir kubbeden oluşan 41,7 metre yüksekliğindeki yapı, Feridun Kip, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanmıştır. Temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunur.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ABİDESİ MİMARİ ÖZELİKLERİ

Üzerinde 25x25 m kaide yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41,7 metredir. Ayakların genişliği 7,5 metredir. Anıt tümüyle 62,5 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Uzaktan bakıldığında Mehmetçiğin "M" harfi şeklinde gözükmektedir.

Abidenin tavan kısmına mozaikten Türk bayrağı işlenmiştir. Şeref holüne üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir dörtlüğün bulunduğu bir lahit taşı yer alır. Abidenin dört ayağında sekiz rölyef bulunmaktadır. Denize bakan dört tanesi deniz savaşlarını, karaya bakan dört tanesi de kara savaşlarını anlatır.