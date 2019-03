On Numara sonuçları için bugün heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen On Numara sonuçları açıklandı. Şimdi birçok kişi 18 Mart On Numara sonuçlarını merak ediyor. İşte MPİ 18 Mart On Numara sonucu sorgulama...

18 MART PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 - 16 - 19 - 27 - 34 - 41 - 46 - 51 - 55 - 62 - 65 - 66 - 68 - 69 - 75 - 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.