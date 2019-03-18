Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Olcay Mutlu (60), 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Tour of Antalya Poweredby Akra yarışına katılarak kendi kategorisinde birinci oldu ve 2 madalya kazandı. Emekli olduktan sonra Konya'dan Alanya'ya taşındığını, sağlıklı yaşamanın yollarını ararken 50 yaşından sonra tekrar bisiklete bindiğini aktaran Mutlu, "Yarışmaya katıldım ve kategorimde 61 kilometre pedal çevirdim. Yarışı bitirme ve birincilik madalyasının sahibi oldum" dedi.
- Yaşam
- 18.03.2019
- Gazete
60’lık şampiyon
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