Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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