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  • 17.03.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 12:27

Silivri'de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı

İstanbul Silivri'de 'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.

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