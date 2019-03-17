Silivri'de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı

Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.
Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.