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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 09:55

– 17 Mart 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Mart Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizde ileriye dönük başarının yolları size açık. Topluluk çalışmalarına yönelirseniz isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz. Maddi konularda özgür davranmak istiyorsunuz. Kısıtlama gerektiren durumlarda baskı altında kalmış duygusuna kapılıyorsunuz. Bugün partnerinizin maddesel kaynaklarınızdan faydalanabilirsiniz. Birlikte karar vereceğiniz bir mal alımı içinde olabilirsiniz. Güçlü enerjiniz sizi rahatsız ediyor. Bugün, karşı tarafı çok fazla zorlamayın.

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