KOÇ:
Çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizde ileriye dönük başarının yolları size açık. Topluluk çalışmalarına yönelirseniz isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz. Maddi konularda özgür davranmak istiyorsunuz. Kısıtlama gerektiren durumlarda baskı altında kalmış duygusuna kapılıyorsunuz. Bugün partnerinizin maddesel kaynaklarınızdan faydalanabilirsiniz. Birlikte karar vereceğiniz bir mal alımı içinde olabilirsiniz. Güçlü enerjiniz sizi rahatsız ediyor. Bugün, karşı tarafı çok fazla zorlamayın.
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