17 Mart Eleq ipucu: Eçhel kelimesi ne anlama geliyor?

Canlı bilgi yarışması Eleq'te heyecanlı bekleyiş son buldu. Eleq ipucu sorusu belli oldu. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Eçhel kelimesinin anlamı nedir, kimler biliyor?" ifadelerine yer verildi. İşte 17 Mart Eleq ipucu cevabı...

17 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Eçhel kelimesinin anlamı nedir, kimler biliyor?

Cevap: Türk Dil Kurumu'na göre "eçhel" kelimesi "çok cahil, çok bilgisiz olan" anlamına gelmektedir. Kelimenin kökeni Arapça'dır.

ELEQ NEDİR, NASIL KAYIT OLUNUR?

Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabilmektedir. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabilmektedir.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor.