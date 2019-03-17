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memuru canına kıydı

Polis memuru canına kıydı
Sakarya'da memuru Barış U. dün otomobiliyle yola çıktı. Araç bariyerlere çarptı. Genç adamın, tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası Barış U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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