Sakarya'da polis memuru Barış U. dün otomobiliyle yola çıktı. Araç bariyerlere çarptı. Genç adamın, tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği tespit edildi. Evli ve bir çocuk babası Barış U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 17.03.2019
- Gazete
Polis memuru canına kıydı
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