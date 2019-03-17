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Ön yargılara '' attılar

Ön yargılara 'tokat' attılar
Tokat'taki Kuşcu Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer, ön yargıları yıktı. 4 yıl önce 'Kızlar futboldan ne anlar!' diyenlere inat kurduğu takım, son üç sezonda il şampiyonu olmayı başardı. Kız öğrencilerin başarısı, herkesi gururlandırdı.

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