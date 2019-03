Justin Bieber'ın nerede doğduğu bu aralar insanlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Justin Bieber nerede doğmuştur sorusu bu nedenle şimdi merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Justin Bieber nerede doğmuştur? İşte Justin Bieber'ın hayatına dair detaylar...

JUSTİN BİEBER KİMDİR? NEREDE DOĞMUŞTUR?

Justin Drew Bieber, Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır. Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube'a koyduğu videoların 2008 yılında Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı. Daha sonraları Braun, Justin Bieber'ın menajeri olmuştur. Peki, Justin Bieber nerede doğmuştur? İşte cevabı...

Justin Bieber, 1 Mart 1994'te St. Joseph's Hospital, London, Kanada'da doğmuştur.

Justin Bieber'ın ilk single'ı One Time oldukça iyi bir çıkış yakalamış ve One Less Lonely Girl teklisi ile birlikte Kanada Hot 100'de 15'e, Bilboard Hot 100'de ise ilk 20'ye girme başarısı elde etmiştir. Bieber'ın ilk albümü "My World" 17 Kasım 2009'da çıkmıştır. Ayrıca 2. devam albümü "My World 2" büyük başarı yakalamış, albümden çıkan ilk single Baby uluslararası başarı elde etmiştir, Baby klibi ile dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube'da en çok izlenen video rekorunu kırmıştır.