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Direk facia

’da çevre mühendisi kadın, otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Feci da can verdi, oğlu ise yara almadı...

Direk facia
Anne-oğlu ölüm ayırdı. dün 'da meydana geldi. Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Tülin Salman'ın (30) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Tonlarca ağırlıktaki direk aracın üzerine devrildi. Tülin Salman ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Fırat ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Tülin Salman, henüz 30 yaşındaydı. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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