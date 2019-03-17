Çamurlu infaz!

Aile içi cinayet 9 ay sonra ortaya çıktı. Olay Konya'da yaşandı. Restoran işleten Yılmaz Kaya (37) 9 ay önce evinde, sevgilsi Gürcistan uyruklu Natalia Chalauri tarafından yatağında ölü bulundu. Polis, Kaya'nın ortağı ve aynı zamanda ağabeyi Ayhan Kaya (57), yengesi Keziban Kaya (50) yeğenleri Tahsin Kaya (27), Ümmü Can Kaya (22) ile 6 aylık hamile olan evli yeğeni Leyla Maytap'ı (26) gözaltına aldı. Tahsin Kaya, amcasını çamurla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, "Küfür ettiğini duyunca da saksıdan aldığım toprakla uyurken boğdum" dedi. Kaya tutuklanırken, diğer aile üyeleri serbest bırakıldı.
Yılmaz Kaya öldürüldü.
Tahsin Kaya tutuklandı.
HALIT TURAN
Yılmaz Kaya öldürüldü.
Tahsin Kaya tutuklandı.
HALIT TURAN
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