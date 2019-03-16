Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu kesimlerinin, öğleden sonra kuzeydoğusunun hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah saatlerinde Sinop, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu il merkezinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu kesimlerinin, öğleden sonra kuzeydoğusunun hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah saatlerinde Sinop, Bartın ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu il merkezinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinin öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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