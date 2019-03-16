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  • 16.03.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 21:55

'dan ekipler geldi! Her yerde aranıyor

'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ekipler harekete geçti! Her yerde aranıyor...

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak ilçesi Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi.

Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde (HES) çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara 'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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