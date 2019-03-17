17 Mart Hadi Ailece ipucu sorusu: 1881-1973 yılları arasında yaşamış, öğrenciliğinde 4 rakamıyla sorunlar yaşamış ünlü ressam kimdir?

Hadi Ailece bu akşam 19.30'da başlayacak. Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Hadi Ailece ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "1881-1973 yılları arasında yaşamış ve öğrencilik yıllarında 4 rakamı ile ilgili ilginç sorunlar yaşamış ünlü bir ressam hakkında. Yaptığı büyük eserler sayesinde sanat tarihinde önemli yer edinen, hayal gücü oldukça geniş olan bu öğrencinin kim olduğu hakkında bir fikriniz var mı?" ifadelerine yer verildi. İşte 17 Mart Hadi Ailece ipucu cevabı...

17 MART HADİ AİLECE İPUCU SORUSU

Soru: 1881-1973 yılları arasında yaşamış ve öğrencilik yıllarında 4 rakamı ile ilgili ilginç sorunlar yaşamış ünlü bir ressam hakkında. Yaptığı büyük eserler sayesinde sanat tarihinde önemli yer edinen, hayal gücü oldukça geniş olan bu öğrencinin kim olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

Cevap: PABLO PİCASSO

PABLO PİCASSO KİMDİR?

Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraş. 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir. Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atmıştır.