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  • 17.03.2019 07:52
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 08:06

Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü

Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Sarıyer'de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kadından geriye sadece ayakkabısı kaldı.

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