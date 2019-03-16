Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü

Sarıyer'de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kadından geriye sadece ayakkabısı kaldı.
Sarıyer'de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kadından geriye sadece ayakkabısı kaldı.
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