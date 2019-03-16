Ezberbozan açıklamalarıyla gündem yaratan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmeğe ve şekere savaş açtı. Her daim 'Et sağlıktır' diyen Prof. Dr. Canan Karatay, Adana mutfağına övgüler yağdırdı. Kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyleyen Karatay, her yiyeceğin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini anlattı. "Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz yemeliyiz ki, hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz" ifadesini kullandı. Şalgam suyunun faydalarına değinen ve "Mutluluk hormonu olan seratonin, bağırsaklarda salgılanır" diyen Karatay, şu açıklamaları yaptı: "Seratonin üretmek için evde yapılmış turşu, şalgam suyu, sirke ve yoğurt tüketmeliyiz. Brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu ve şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir."
- Yaşam
- 16.03.2019
- Gazete
Prof. Dr. Canan Karatay: Şalgam suyu için mutlu olun
Prof. Dr. Canan Karatay, mutluluğun sırrını açıkladı. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsağa övgüler yağdırdı. “Şalgam suyu içmek, mutluluk verir” ifadesini kullandı.
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