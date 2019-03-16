Dolandırılan genç ölmek istedi. Olay dün Adana'da meydana geldi. Seyhan B. arkadaşına 20 bin lira borç para verdi. Ancak bir türlü alamadı. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün ise Seyhan B. dün evinde pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Yakınları polisi aradı. Seyhan yaklaşık 20 dakika boyunca başına silahla bekledi. Ailesi ve polis tarafından güçlükle ikna edildi. Seyhan B. annesi ile göz göze geldi, o anlar yürek sızlattı.
- Yaşam
- 16.03.2019
- Gazete
İşte o an!
Adana’da 20 bin lira dolandırılan genç adam intihara kalkıştı. Annesiyle göz göze geldiği an yürek yaktı...
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