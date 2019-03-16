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İşte o an!

’da 20 bin lira dolandırılan genç adam a kalkıştı. Annesiyle göz göze geldiği an yürek yaktı...

İşte o an!
Dolandırılan genç ölmek istedi. Olay dün 'da meydana geldi. Seyhan B. arkadaşına 20 bin lira borç para verdi. Ancak bir türlü alamadı. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün ise B. dün evinde pompalı tüfekle a kalkıştı. Yakınları polisi aradı. Seyhan yaklaşık 20 dakika boyunca başına silahla bekledi. Ailesi ve polis tarafından güçlükle ikna edildi. Seyhan B. annesi ile göz göze geldi, o anlar yürek sızlattı.

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