Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı.
Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti
İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paket nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı.
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