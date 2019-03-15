Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.03.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 16:17

Otoyolu'nda alarmı! Polis alarma geçti

Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis alarma geçti! TEM'de hareketli dakikalar

Sarıyer Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı.



Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriTEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri