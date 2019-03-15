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  • 15.03.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 16:54

'de tedirgin eden görüntü

'de bulunan 'ten yükselen sarı duman tedirgin etti.

Kuyumcuket'ten yükselen sarı dumanlar görenleri hayrete düşürdü. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan 'ten akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bacadan sarı dumanlar çıkmaya başladı. Alışveriş merkezinin baca kısmından çıkan sarı dumanlar bir anda her yeri kapladı. Nedeni bilinmeyen sarı dumanlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler 'çevre kirliliği' tepkisine neden oldu.

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