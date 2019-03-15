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: kebabı yiyin

Prof. Dr. , ’da coştu: Kebabın en büyük lezzeti, içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Adana kebabının etini ve yanındaki sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz.

Adana kebabı yiyin
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, insan hayatını her türlü duygu ve düşüncenin üzerinde tutarak, hizmet sunan tüm doktorların ve sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Törene katılan Prof. Dr. , törende yine gündeme damga vuran açıklamalar yaptı: Kebabın en büyük lezzeti, içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, felç tansiyon, kalp hastası olmazsınız. Ama yanında pilav, ekmek üzerine de baklava yenmeyecek. Adana kebabının etini ve yanındaki sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz. Trans yağlar tüketilmemeli ve yasaklanmalı. Bunlar karaciğer yağlanmasına neden oluyor.

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