Bu nasıl okul

Ankara'da bir anaokulu, iddiaya göre ruhsatı olmadığı halde 3 yaş altı çocuklara baktı. Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken, onlara ait evrakı da sakladı.
Okuldaki bir öğretmen ise bu anları fotoğrafladı. Ancak yönetim bunu öğrenince işten atıldı. Bunun üzerine öğretmen yaşananları velilere anlattı. Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7-8 çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Velilerden Tuğçe Emekçi, "Eğer bugün biz müdahale etmeseydik o çocuklar, akşam veliler gelene kadar aç, susuz, uykusuz olacaktı. Gereken acilen yapılmalı" dedi.
Okuldaki bir öğretmen ise bu anları fotoğrafladı. Ancak yönetim bunu öğrenince işten atıldı. Bunun üzerine öğretmen yaşananları velilere anlattı. Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7-8 çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Velilerden Tuğçe Emekçi, "Eğer bugün biz müdahale etmeseydik o çocuklar, akşam veliler gelene kadar aç, susuz, uykusuz olacaktı. Gereken acilen yapılmalı" dedi.
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