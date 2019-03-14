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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 02:01

Picturephone adı verilen sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu açıklandı. 20.30'da başlayacak yarışmada ipucu sorusu olarak "Picturephone adı verilen bu sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?" paylaşıldı. İşte 14 Mart 20.30 sorusunun yanıtı...

Picturephone ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?

Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Hadi'de bu akşam yarışmacılara toplam 30 bin TL ödül dağıtılacak. Birçok kişinin merakla beklediği sorusu açıklandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Picturephone adı verilen bu sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?" ifadelerine yer verildi. İşte 14 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

14 MART 20.30 HADİ İPUCU CEVABI

Soru: Picturephone adı verilen bu sistem ilk hangi ülkede kullanılmaya başlandı?

Doğru cevap: ABD

PİCTUREPHONE NEDİR?

Günümüzde görüntülü uygulamalar sayesinde görüntülü telefon görüşmeleri ucuz, kolay, internet üzerinden bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda kolayca yapılabiliyor. Son dönemde internet erişimi teknolojilerinin de gelişmesiyle görüntülü görüşme platformları hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı. Tarihte ücret karşılığında görüntülü konuşma 1964 yılında yapıldı.

1964 yılının Haziran ayında New York, Chicago ve Washington'da halka açık Picturephone odaları açıldı. Bu odalardan ikisi, müşteriler tarafından ilk üç dakikalık görüşme için 16 ila 27 dolar arasında bir fiyatla kiralanabiliyordu. Altı ayda sadece 71 çağrı yapıldı.

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