Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılı 1. dönem uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ise uzman erbaş alımı başvuruları hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019 yılı uzman erbaş alımı başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu. Bu yıl uzman erbaş alımı başvuruları 19 Mart-04 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurulardan ücret alınmayacak.

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JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

*En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

*Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak 04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar.

*Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen

Nitelik Belgesi'nden (80) puan ve üzeri not almış olmak.

*Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

* Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

*Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

*Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

*Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözlemesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

*Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

* Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

* Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,