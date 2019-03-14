Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Mart 2019 Cuma hava durumu tahminleri...