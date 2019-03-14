Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.03.2019 07:24
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 07:26

'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Mart 2019

Bugün nasıl olacak? Genel Müdürlüğü'nden 15 Mart 2019 Cuma gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminleri geldi. İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Mart 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Mart 2019 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri