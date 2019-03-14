Mart ayı evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek sağlanıyor. Şimdilerde birçok kişi 15 Mart evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt arıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İster SMS yoluyla, isterseniz e-Devlet sistemi üzerinden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Yukarıda paylaştığımız "Evde bakım maaşı sorgulamak için tıklayınız." linkinden evde bakım maaşının hangi illere yattığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların olması gerekmektedir. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.