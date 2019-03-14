Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar sevgili eleqseverler, bugünkü eleq ipucu için Antalya'ya gidiyoruz. İçinde 15 bin senede oluşmuş sütunlar bulunan, 1948'de ortaya çıkarılan Alanya'daki mağara hangisidir, bilen var mı? Hatta size bir ipucu daha: bu mağara bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulunmuştur." denildi. İşte 14 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...
ELEQ İPUCU SORUSU (14 MART 2019)
Soru: 1948'de ortaya çıkarılan Alanya'daki mağara hangisidir?
Cevap: DAMLATAŞ MAĞARASI
DAMLATAŞ MAĞARASI HAKKINDA
Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Merkeze 3 km uzaklıktadır.
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