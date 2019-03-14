Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı. Hadi Gamer bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bilim kurgu türünde gerilim film serisi Resident Evil'ı izlediniz mi sevgili hadiciler? Peki bu serinin başrol oyuncusu Milla Jovovich'in oyun serisinde yer almadığını biliyor muydunuz? O karakterin adı neydi acaba?" ifadelerine yer verildi. İşte 14 Mart Hadi Gamer ipucu cevabı...

14 MART HADİ GAMER İPUCU CEVABI

Soru: Resident Evil'daki Milla Jovovich'in canlandırdığı karakterin adı ne?

Cevap: ALİCE

RESİDENT EVİL HAKKINDA

Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation isimli bir şirket tarafından yönetilen, Hive isimli bir genetik araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmalar esnasında uygulanan deneylerden birinde üretilen T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Tüm personel zombiye dönüşür ve bu zombiler Red Quinn tarafından yönetilir. Red Quinn'i durdurmak için merkeze gelen bir ekip bu yapay zeka makineyle savaşırken zombilerle de baş etmeye çalışacaktır.