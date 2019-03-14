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  • 14.03.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 18:59

'da mahalleliyi harekete geçiren olay! Çamaşırları 3 gün balkonda kalınca...

'da yalnız yaşayan emekli müfettişin çamaşırları 3 gün balkonda asılı kalınca komşular şüphelendi. Polise haber verilmesi üzerine öldüğü ortaya çıktı.



Olay, Elazığ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti. Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı.

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