



Olay, Elazığ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti. Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı.