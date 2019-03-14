Direk çözüm

Türkiye, hasarlı binaları tartışırken Rize'den gelen haber tüyler ürpertti. 3 katlı eski bir binanın sahibi Abdullah Akyüz, 6 ay önce binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından bitişiğindeki 6 katlı Topaloğlu Apartmanı yana doğru esnedi. Diğer tarafındaki bina arasında da açılma meydana geldi. Akyüz ise yanındaki sağlam bina ile arasına 3 demir direk yerleştirerek, eğimli binaya destek verdi! Apartman sakinleri, korku içerisinde oturduklarını belirterek önlem alınmasını istedi.
Abdullah Akyüz
Abdullah Akyüz
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