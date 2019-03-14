Bremen Mızıkacıları masalını çocukluğumuzdan birçoğumuz biliriz. Son zamanlarda merakla araştırılan sorular arasında Bremen Mızıkacıları masalında hangi hayvanlar yer alıyor sorusu yer alıyor. Bremen mızıkacıları masalına dair merak ettiğiniz tüm detayları sizin için derledik.

BREMEN MIZIKACILARI MASALINDA HANGİ HAYVANLAR YER ALIYOR?

Bremen Mızıkacıları masalında bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz yer almaktadır.

BREMEN MIZIKACILARI HAKKINDA

Bremen Mızıkacıları masalı, Grimm Kardeşler (Jacob Grimm-Wilhelm Grimm)'in yazdığı masallardan biridir. Fabl uslübunda yazılmıştır. Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen'e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri ana temadır. Yola çıkarak iyi arkadaş olurlar. bir kız ve annenin evine giren hırsızlar girdiği bir evin önünde dururken bir canavar silüetini andırmaları (eşek üstünde köpek, onun üstünde kedi, onun üstünde de horoz) ve hepsinin bağırması sonucu ortaya çıkan kakofoni hırsızları korkutur. Bu canavar silüetinden korkan hırsızlar bir daha asla geri dönmezler. Dört kafadar da bu evde yaşarlar.