Perşembe günleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi 14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını noter huzurunda açıklandı. Şimdi birçok kişi Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 14 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

14 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 4 - 32 - 41 - 42 - 43 - 53

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.