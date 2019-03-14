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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 21:22

14 Mart MPİ çekiliş sonuçları! Merak edilen açıklandı

Her hafta perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen çekiliş sonuçları açıklandı. Birçok kişi merakla nı merak ediyordu. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte 14 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

14 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Perşembe günleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi nı noter huzurunda açıklandı. Şimdi birçok kişi nı merak ediyor. İşte 14 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

14 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 4 - 32 - 41 - 42 - 43 - 53

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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