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  • 13.03.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 10:15

Uydu alıcısından bin 925 hap çıktı

Kargo paketiyle gelen uydu alıcılarının içine gizlenmiş bin 925 hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.



Mersin'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kargo paketindeki uydu alıcılarına gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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