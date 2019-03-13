Kayseri'de, freni patlayan çekirdek yüklü kamyon eve girdi. Polis ve itfaiye ekipleri 4 katlı binadaki vatandaşları tahliye etti.

KAMYON EVE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi.



Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:



