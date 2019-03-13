Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da ve ödül 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz dilimize Fransızcadan geçmiş, mono(tek) ve occulaire(mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilmiş bir kelimeden geliyor sevgili hadiciler! Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismini kimler biliyor?" denildi. İşte 13 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (13 MART 2019)

Soru: Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi nedir?

Cevap: MONOKL

Tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı gözlüğe "Monokl" denir.

Gözlük, çerçeveli mercek ya da merceklerden oluşan bir aksesuar, bir araçtır. Gözlüğün kullanım amacı, görme bozukluğunu gidermek ya da gözleri dış etkenlerden korumaktır. Gözlük, plastik ya da metal vb. bir çerçeve içine oturtulmuş, cam, plastik ya da cam ve plastik karışımı malzemeden özel olarak yapılır. Kaynakçı ya da dalgıç gözlüğü gibi özel amaçlı kullanılanları da bulunan bu araç, bir göz doktoru tarafından yapılan ölçüm ve araştırma sonucunda, yazılan reçeteye göre, konunun uzmanı olan yetkin kişilerce (optisyen) bilimsel yöntemlerle kişiye özel olarak hazırlanır.