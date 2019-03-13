Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde 50 bin konut müjdesi vermişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından talep toplanmaya başlanacak demişti. Vatandaşlar TOKİ evlerine, konutlarına büyük bir rağbet gösterdi. İnternette sürekli araştırma yapılıyor. Peki 2019 TOKİ konut evleri başvuru şartları nedir? TOKİ evrakları belgeleri Ziraat Bankası Halkbank başvuru formları nasıl alınır, nasıl doldurulur? Tüm detaylar içerikler haberimizde

TOKİ tarafınca şehit ailelerine, harp ve vazife malüllerine, dul ve de yetimlerine faizsiz olarak verilen krediden yararlanabilmek için sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü biriminden hak sahibi olduğuna dair belge alınması ve bu hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.

TOKİ 50 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut talep toplama işlemi, 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. 50 bin konut sahibini bulacak. Bu konutların fiyatlarının 116 bin ile 399 bin lira arasında değişecek. Peki, TOKİ'de sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? İşte cevabı...

Ödeme süresi 20 yıl olan TOKİ sosyal konutlar, düşük ve orta gelirli vatandaşları hedefleyecek. Fiyatlar ise 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu konutların talep toplama işlemleri ise 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. Ziraat Bankası ve Halk Bankası, talep toplama aşamasında devreye girecek olan bankalar olacak.

TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin alt gelir grubu ve emekliler için başvuru şartları "www.toki.gov.tr" sitesinden elde edilen bilgilere göre şöyledir:

– T.C. vatandaşı olması,

– Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

– Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

– Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

– Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

– Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

– Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemektedir. Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanınacağı da bilinmelidir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– TC Kimlik fotokopisi

– Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi"

– Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

– Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi için TOKİ'nin internet sitesinde şu açıklamaya yer verilmiştir; Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2018 yılı için 114.000,00 TL'dir.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1'i oranında masraf alınır.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi aldıktan sonra, devam eden ödemelerinizi E Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. E Devlet şifrenizle E Devlet'e (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama' yazığ arama butonuna basın. Karşınıza 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)/Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama' (https://www.turkiye.gov.tr/ toplu-konut-idaresi-toki-faizsiz-konut-kredisi-sorgulama) sekmesi çıkacak. Ona tıkladığınız zaman ödemeye devam ettiğiniz faizsiz konut kredilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

TALEP TOPLAMA NEDİR?

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)

Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.

Alt Gelir Gurubu (2+1) için uygulanacak, BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU,

Orta Gelir Grubu Konutlar (3+1) için uygulanacak, BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ,

Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.