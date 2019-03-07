388 TL taksitle ev fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutu için başvurular başladı. Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan konutlar için 240 aya kadar vade imkanı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, detayları şöyle açıkladı:
50 bin konut için 45 günlük başvuru süresi var. Talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.
Yüzde 10'la başlayacağız, yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.
6 bin 300'ü İstanbul'da, 2 bin 934'ü Ankara'da, 2 bin 500'ü İzmir'de, 2 bin 200'ü Adana'da yapılacak. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız var.
50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak.
50 bin konut için 45 günlük başvuru süresi var. Talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.
Yüzde 10'la başlayacağız, yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.
6 bin 300'ü İstanbul'da, 2 bin 934'ü Ankara'da, 2 bin 500'ü İzmir'de, 2 bin 200'ü Adana'da yapılacak. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız var.
50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak.
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