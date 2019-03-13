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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 09:17

– 13 Mart 2019 Çarşamba

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 13 Mart Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Etrafınızda oluşabilecek olası sürpriz gelişmelere karşı dikkat edin. Hayatınız daha hareketli ve hızlı bir sürece doğru ilerlemeye devam etmekte. İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. İkinci yönetici gezegeniniz Mars, paraya olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor. Sakinleşerek farklı konularla ilgileneceksiniz. Mart ayının başından itibaren iş ve sosyal hayatında sıkıntılar vardı. Bugün kendini iyi hissedecek gelişmeler olabilir.

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