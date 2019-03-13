KOÇ

Etrafınızda oluşabilecek olası sürpriz gelişmelere karşı dikkat edin. Hayatınız daha hareketli ve hızlı bir sürece doğru ilerlemeye devam etmekte. İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. İkinci yönetici gezegeniniz Mars, paraya olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor. Sakinleşerek farklı konularla ilgileneceksiniz. Mart ayının başından itibaren iş ve sosyal hayatında sıkıntılar vardı. Bugün kendini iyi hissedecek gelişmeler olabilir.