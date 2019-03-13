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  • 13.03.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 11:40

aktüel ürünler! Bu hafta A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle geliyor! 14 Mart aktüel kataloğu

yarından itibaren indirimleri ürünleri müşterilerine sunacak. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri yine ön planda tutuldu. Televizyon, kablolu kulaklık, spor kulaklığı, bluetooth hoparlör, fonksiyonlu yazıcı, ep telefonu, ağ genişletici gibi ürünler bu katalogda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 14 Mart ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

A101 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Perşembe günü kataloğu ile birlikte fırsat ürünleri de belli oldu. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı A101'in 14 Mart kataloğunu sizler için derledik. A101 market müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 14 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MART 2019)

Android GO 8 1 Oreo işletim sistemine sahip, 8MP arka kameralı, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 899 TL. HI-LEVEL 39 Dahili Uydu Alıcılı Led TV 1199 TL. Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 175 TL. Mevcut internet ağınızı tek tuşla genişletmenizi sağlayacak 3 yıl garantili Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL. Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL. Piranha Manyetik Telefon Tutucu 12,95 TL. Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 34,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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