Her hafta çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş son buldu. Şans Topu çekilişleri bu hafta 926. kez gerçekleştirildi. Şans Topu'nda geçen hafta İzmir Bayraklı ve Aksaray Merkez'den iki talihli 1 milyon 445 bin 782 liralık ikramiye kazanmıştı. Şimdi haftanın şanslı numaralarını merak edenler MPİ 13 Mart Şans Topu sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

13 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1 - 9 - 13 - 21 - 32 ve +13

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.