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  • 12.03.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 22:34

Son dakika: Hava muhalefeti nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Dikkat! Bu seferler iptal edildi

Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaadadan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaadaya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeadadan Kabatepeye saat 07.00 ve Kabatepeden Gökçeadaya ise saat 09.00daki feribot seferleri yapılmayacak.

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