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  • 13.03.2019 06:27
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 06:27

ve 'nun bazı seferleri iptal edildi

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. ve ’nun bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...

Deniz ulaşımına fırtına engeli

'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. () ve İstanbul Deniz Otobüsleri () 'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'DA İPTAL OLAN SEFERLER
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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