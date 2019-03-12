Gebze-Halkalı tren hattı durakları nerelerde? İşte Gebze-Halkalı tren hattı haritası...

Gebze Halkalı Banliyö Tren Hatları açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tren hattının açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hattın hizmete açılmasının ardından vatandaşlar Gebze-Halkalı tren hattı durakları nerelerde sorusuna yanıt arıyor. Gebze-Halkalı tren hattıyla ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

GEBZE-HALKALI TREN HATTI DURAKLARI NERELERDE?

Gebze Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılmasıyla birlikte İstanbul'un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Bu banliyö tren hattı İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya imkan tanıyacak. Peki, Gebze-Halkalı banliyö hattı durakları nerelerde? İşte cevabı...

Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.

YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı.

GEBZE-HALKALI TREN HATTI HARİTASI