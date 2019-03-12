Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı | 13 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA VE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'da çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı ile Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA VE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'da çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
EGE
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısı ile Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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