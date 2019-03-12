Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. Hadi bu akşam saat 20.30 başlayacak. Dağıtılacak ödül tutarı 30 bin TL olarak açıklandı. İpucu sorusunu merak edenler için Hadi'nin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Hadi'den yapılan açıklamada, "Sevilen sanatçı Selami Şahin'in fizy profilindeki ilk şarkıya göz atmayı unutma." ifadelerine yer verildi. İşte 12 Mart ipucu sorusunun yanıtı...

12 MART HADİ İPUCU CEVABI

Soru: "Sevilen sanatçı Selami Şahin'in fizy profilindeki ilk şarkıya göz atmayı unutma."

Cevap: Fizy sıralamasındaki ilk Selami Şahin şarkısı Baştan Başa Sen olarak gözüküyor.

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Altı kardeşten dördüncüsü olan, Selami Şahin 15 Ağustos 1948 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dünyaya geldi. Selami Şahin'in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.

Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay'dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul'da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır'la bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin'e ilk 45'lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait olan "Zeynebim", plağın ilk şarkısıdır.

Şahin, daha sonra 1968 yılında "Sabır Taşı" 45'liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir. Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca birçok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başlamıştır.

Yapmış olduğu ilk bestesi; "Sen Mevsimler Gibisin" ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. O günden itibaren, Selami Şahin şarkıları Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirildi.