Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq her gün 20.00'de takipçileriyle buluşuyor. Bugünkü yarışma için yarışmacılar ipucu sorusunu merak ediyor. Eleq tarafından yapılan açıklamada," Bugünkü eleq ipucu sorusu için hazır mısınız eleqseverler? O halde tarih meraklılarını şöyle alalım; Osmanlı Devleti'nde pasaport uygulaması ilk hangi padişah döneminde uygulamaya konmuştur, biliyor musunuz?" denildi. İşte 12 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (12 MART 2019)

Soru: Osmanlı Devleti'nde pasaport uygulaması ilk hangi padişah döneminde uygulamaya konmuştur?

Cevap: 2. MAHMUT

II. Mahmud, 20 Temmuz 1785, İstanbul – ö. 1 Temmuz 1839, İstanbul doğumludur. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.