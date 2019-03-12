Ferhan Şensoy dizileri nelerdir sorusu şimdilerde Google'da merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Birçok kişi Ferhan Şensoy dizileriyle ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ferhan Şensoy dizileri nelerdir? Merakla araştırılan sorunun yanıtıyla ilgili detayları sizin için derledik.

FERHAN ŞENSOY DİZİLERİ NELERDİR?

*İşler Güçler - Final bölümü (2013),

*Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995),

*Varsayalım İsmail - İsmail (1991),

*Şey Bey - (1986),

*Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984),

*Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979),

*Evdekiler (1978),

*Giyim Kuşam Dünyası (1978),

*Bizim Sınıf (1978),

*Caniko (1976)

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da doğdu.

Ferhan Şensoy Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Aynı zamanda roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarıdır. Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Günümüzde Türkiye'de yapılmakta olan stand-up tarzının esin kaynağı olan tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, en tanınmış oyunudur.

Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmıştır. Kavuğu'nu Rasim Öztekin'e devretmiştir.

Her oyundaki emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek malî olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir.