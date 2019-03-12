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Ali hız kesmedi!

Ali hız kesmedi!
Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz (11), sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla oynamayı tercih etti. Antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Küçük çocum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrendi. Sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu. Ali ameliyat oldu, sol bacağı diz altından kesildi. Genç adam hayatını protez ayakla devam edecek. , "Hep hayallerimin peşinde koşuyorum. . Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" diye konuştu.

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