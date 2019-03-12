Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz (11), sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Küçük çocum, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrendi. Sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu. Ali ameliyat oldu, sol bacağı diz altından kesildi. Genç adam hayatını protez ayakla devam edecek. Ali Deniz, "Hep hayallerimin peşinde koşuyorum. . Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" diye konuştu.
- Yaşam
- 12.03.2019
- Gazete
Ali hız kesmedi!
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