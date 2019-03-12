KOÇ
Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz. Bugün, Ay para evinizi etkilemekte ve atağa kalkmanız için size bazı yeni fırsatlar sunmaktadır. Sakin yapınızın altında güçlü hedefleriniz var. Size sunulacak teklifleri olumlu bir şekilde değerlendirmeli ve sonuçlara mantıklı bir şekilde yaklaşmalısınız. Uzun süredir iletişimi kestiğin insanlardan beklenmedik haberler alabilirsin. Kendine bugün daha fazla hak verebilirsin.
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