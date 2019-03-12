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  • Son Güncelleme: 12.03.2019 09:25

– 12 Mart 2019 Salı

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Arkadaş çevreniz konusunda yapılanmaya gitmek güvenli olacak. Ateş elementi enerjinizin sebebi ile fazla insan profilini yüksek enerjinize çekiyorsunuz. Bugün, Ay para evinizi etkilemekte ve atağa kalkmanız için size bazı yeni fırsatlar sunmaktadır. Sakin yapınızın altında güçlü hedefleriniz var. Size sunulacak teklifleri olumlu bir şekilde değerlendirmeli ve sonuçlara mantıklı bir şekilde yaklaşmalısınız. Uzun süredir iletişimi kestiğin insanlardan beklenmedik haberler alabilirsin. Kendine bugün daha fazla hak verebilirsin.

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